Alevi dedesinden samimi itiraf; Avrupa’daki Aleviler tuzağa düşürülüyor

ONUR KUZU / İSTANBUL - Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı İsmet Abbasoğlu, “Kendilerini kimliklerinden dolayı toplumdan dışlanmış hisseden Aleviler, HDP başta olmak üzere farklı yapılardaki örgütler tarafından kullanılıyorlar. Bu örgütler özellikle Avrupa’da Alevi kurumları üzerinde çok ciddi oyunlar oynuyor. Tutunacak dalı olmayanlar ise oynan oyunun tuzağına düşüyor” dedi.

DIŞ GÜÇLER BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTİYOR

Ülkemizde barış ve sükuneti bozmak isteyen, Alevi-Sünni çatışmasında dış güçlerin varlığına değinen Abbasoğlu, “İnsanlar gerçekten barışı istiyor ancak barış içerisinde yaşamamızı istemeyen dış güçler mevcut. Toplumsal barışı sağlayabilmemiz için üzerimize düşen görevleri amaçsız bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor. Devletimizle yakınlaşma konusunda Alevilere büyük görev düşüyor. Bizler bu konuda üzerimize düşen görevi yaparak gerekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

İNANÇ ÇATIŞMALARI İSTİYORLAR

Ülkemizde birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler tarafından inanç çatışmalarının oluşturulduğunu söyleyen Abbasoğlu, “Toplumsal birliğimizi bozmak isteyenler tarafından inanç temelli çalışmalar körükleniyor. Toplumsal anlamda insanlar kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Her alanda sürekli bir arada yaşayan insanlar, söz konusu durum inanç olunca birbirlerine tahammül edemez hale geliyor. Bu durumun farkında olanlar ise ayrıştırmanın temelindeki kanayan yaramıza tuz basıyorlar. Hepimizin bir arada yaşadığı bu ülkede barış içerisinde yaşamanın yollarını aramak gerekiyor. Aleviler olarak bizler üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye daima hazırız” ifadelerini kullandı.

DARBELER HİÇBİR ZAMAN YARARLI OLMAMIŞTIR

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Abbasoğlu, “Darbeler nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın ülkemize hiçbir zaman yararı olmamıştır. Ülkemizde 15 Temmuz’daki gibi darbe girişiminin bir daha olmaması için birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Herkesin bu konuda hem fikir olması lâzım. Çünkü darbeler sadece hükümete değil, tüm topluma yapılmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı çok daha farklı sonuçları olacak, belki de bu durumdan en fazla zarar gören Aleviler olacaktı” dedi.