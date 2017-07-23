‘Alevi açılımı’nı da FETÖ provoke etmiş

Akit, FETÖ’nün Hükümetin ‘Alevi Açılımı’nı nasıl sabote ettiğini bütün detaylarıyla gün yüzüne çıkardı. Alevilere yönelik yayın yapan SU TV’nin yüzde 50 sahiplerinden olan işadamı Zeynel Kartal, “Şirketin resmi ortağı olarak eşim görünüyordu fakat işin içinde bizzat ben vardım. AK Parti eski Milletvekili Reha Çamuroğlu ile Yalçın Özdemir bana gelerek Su TV’yi satın almak istediklerini ifade ettiler ve benim de durumum iyi olmadığı için anlaşıp bir hissemi devrettim. Bana bir hafta içinde parayı ödeyeceklerini söylediler ve işin içinde Reha Çamuroğlu olduğu için her hangi bir tereddütüm olmadı. Fakat daha sonra paramı vermeyerek beni Yalçın Özdemir dolandırdı” dedi.

FETÖ İMAMI İLE İLİŞKİ

Aleviler’den sorumlu imamı Süleyman Uysal’ın Cem TV’de yönetici olduğu dönemde sürekli kendisine gelip iş yapmak istediğini fakat kendisine hiç bir şekilde fırsat vermediğine dikkat çeken Zeynel Kartal, “FETÖ’nün imamı olduğu ortaya çıkan Süleyman Uysal, Alevi kurumlarını sürekli yokluyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ ve Su TV bağlantısı ile diğer iddialara yönelik beni çağırdı. FETÖ imamı Süleyman Uysal’ın, Su TV ve Yalçın Özdemir ilişkisini emniyette anlattım” şeklinde konuştu. Kartal, ayrıca FETÖ’nün Süleyman Uysal üzerinden Alevi açılımını provoke ettiğine dikkat çekti.

YARGIYA İLETİLMİŞ

Akit’in ulaştığı AK Parti eski Milletvekili Reha Çamuroğlu ise, “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum, fakat olay yargıya yansıdığında tüm tanıklığımı, bildiklerimi anlatırım” dedi.

Akit, Yalçın Özdemir’in mağdur ettiği onlarca personele ulaştı. Mağdur personellerden Hüseyin Kelleci, “Ben 2008-2009 yıllarında Özdemir’in kontrolündeki SU TV’de program yapıyordum ve bu program aracılığıyla Türkiye’yi geziyordum. Ben primle çalışıyordum ancak maalesef kendisinden o zamanın parasıyla 25 bin liramı alamadım. Sadece ben değil onlarca insan Özdemir’den parasını alamadı. Kendisinin 3-4 tane firması vardır ama hiçbiri kendi üzerine değildir. Şirketlerinin hepsi kızı, eşi ya da başka bir arkadaşı adına kayıtlıdır ama bütün işlerle Özdemir bizzat kendisi ilgilenir. Su Tv meselesinde de yine aynı şekilde yasal olarak hiç bir yerde adı yoktu ama bütün işlerin başında Özdemir vardı” dedi.

MUHATAP BULAMIYORLAR

Yalçın Özdemir’le o dönem yakın arkadaş olduklarını ve evine gelip misafir dahi olduğunu belirten Kelleci, “Ben ona yüzlerce mesaj çektim ama hiçbir şekilde cevap vermedi. Benim çocuklarımın, eşimin hakkını yedi. Arkadaşlarımız, Su TV’yi mahkemeye verdiler, davaları kazandılar fakat karşılarında hiç bir muhatap bulamıyorlar. Her şeyin arkasında Özdemir var, fakat kendi adına hiç bir şey yok” dedi.

2008-2010 yılları arasında Su TV Genel Koordinatörü olarak çalışan Nazan Özdemir ise, “Yalçın Özdemir o kadar çok insanı mağdur etti ki hatırlamak bile istemiyorum. Çalıştığım süre içinde paramı alırım diye uzun süre bekledim, alamayınca mahkemeye verdim. Mahkemenin tüm süreçleri bitti ve ben davayı kazandım. Yalçın Özdemir’den masrafları hariç 68 bin lira alacağım var ve bu alacağım mahkeme kararıyla sabittir fakat karşımızda hiçbir muhatap bulamadığımız için paramızı alamıyoruz. Allah’ından bulsun diyorum” dedi.

CEVAPLAMAKTAN KAÇTI!

Öte yandan; Akit’in elinde bulunan dosyaya ve hakkındaki tüm iddialara yönelik cevap vermesi için Yalçın Özdemir’in daveti üzerine AK Parti Genel Merkezi’ndeki makamına gittik. Özdemir’e hakkındaki iddialara yönelik çok sayıda soru yönelttik. Bizden soruların yazılı olarak kendisine verilmesini ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’e gösterdikten sonra cevap verip vermeyeceğine karar vereceğini bildirdi. Hakkındaki iddialara yönelik soruları tek tek kendisine sorduktan sonra Özdemir, ilk önce makamından çıktı ve bir süre sonra geri geldi. Daha sonrasında ise Özdemir, “İddiaların hepsi yalan ve sorularınıza cevap vermeyeceğim” diyerek susmayı tercih etti.