Alev topuna dönen otomobilin yanından yollarına devam ettiler
Mersin’in Erdemli ilçesinde LPG’li bir otomobilin yol ortasında yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bazı sürücülerin alev topuna dönen aracın yanından hiçbir şey yokmuş gibi güzergahlarına devam etmeleri görenlere pes dedirtti.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:37
Arpaçbahşiş Mahallesi Işıklı kavşağında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle LPG’li bir otomobil alev aldı. Adeta ateş topuna dönen araç çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayı kaydeden bir vatandaş çevredekileri de uyarıp araca yaklaşılmamasını istedi. Yanan aracın bulunduğu Antalya Mersin istikametindeki şeritten bazı sürücüler ve bir yolcu minibüsünün aracın LPG tankının patlama ihtimaline rağmen aracın yanından hiçbir şey yokmuş gibi güzergahlarına devam etmesi görenlere pes dedirtti.
Araçtaki yangının itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldüğü öğrenildi.