Alev topuna dönen otomobilin yanından yollarına devam ettiler

Arpaçbahşiş Mahallesi Işıklı kavşağında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle LPG’li bir otomobil alev aldı. Adeta ateş topuna dönen araç çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayı kaydeden bir vatandaş çevredekileri de uyarıp araca yaklaşılmamasını istedi. Yanan aracın bulunduğu Antalya Mersin istikametindeki şeritten bazı sürücüler ve bir yolcu minibüsünün aracın LPG tankının patlama ihtimaline rağmen aracın yanından hiçbir şey yokmuş gibi güzergahlarına devam etmesi görenlere pes dedirtti.

Araçtaki yangının itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldüğü öğrenildi.