Alev alan biçerdöver itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kesecik Köyünde bir arazide ekin biçen biçerdöver, bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Olayı fark eden sürücü, biçerdöveri boş bir alana götürerek burada bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.