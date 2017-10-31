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Alesger "Sessiz İşgal" kitabını Emine Erdoğan'a hediye etti

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile görüştü.

31 Ekim 2017 Salı 16:47
Alesger "Sessiz İşgal" kitabını Emine Erdoğan'a hediye etti

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi.

Görüşme sırasında Agil Alesger, Azerbaycan’da FETÖ terör örgütüne yönelik mücadele konusunda kapsamlı bilgi verdi. Daha sonra YeniÇağ gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye’de basılan kitabı “Sessiz İşgal”i Emine Erdoğan’a takdim etti.

Agil Alesger, Cumhurbaşkanı İham Aliyev’in iradesi sayesinde Azerbaycan’da FETÖ’cülerin cezalandırıldığını söyledi, FETÖ’ye ait okul ve üniversitelerin kapatıldığını belirtti.

Emine Erdoğan, bu durumdan memnun olduğunu vurguladı. “Eğer geriye kalanlar varsa, isimlerini bize bildirin” espirisini yaparak sohbeti daha samimi bir hale getirdi.

Agil Alesger, dün de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılışı için Bakü’ye gelen Türkiye Cumhurbaşanı’yla da görüşmüştü.

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı, 15 Temmuz 2016 senesindeyse (FETÖ’nün hain darbe girişiminden birkaç saat önce) Binali Yıldırım’la bir araya gelerek “Terörün Gülen Yüzü” isimli kitabını Başbakan’a takdim etmişti.

Kaynak: Yenicag.Info

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 16:47
  1. Agil Alesger
  2. Cumhurbaşkanı İham Aliyev
  3. Emine Erdoğan
  4. Azerbaycan
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