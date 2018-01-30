Alemdağ Caddesi prestijine prestij kattı!

Göreve geldiği 2004 yılından bu yana Ümraniyelilere “Kalite, yaşamın kendisidir” anlayışıyla eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal belediyecilikten alt yapı hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi, Ümraniyelilerin daha kaliteli ve rahat ortamda alışveriş yapmasını sağlayacak bir projeye daha imza attı. Ümraniyelilerin alışveriş konusunda sıkça tercih ettiği ve birbirinden güzel dükkânların bulunduğu Alemdağ Caddesi’ni yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapattı.

Alemdağ Caddesi’nde daha rahat vakit geçirebilecek olmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, projede emeği geçen herkese ve Ümraniye’nin çehresini değiştiren Başkan Hasan Can’a teşekkür ettiler.