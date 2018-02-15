Aleksis Çipras'tan Türkiye'ye tehdit!

Çipras bugün Denizcilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır… Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak. Yunanistan oyunlar oynayan bir ülke değil" dedi.