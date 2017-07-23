Aldıkları hiç bir yardıma makbuz kesmemişler

Konya merkezli 6 etap halinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında hazırlanan bin 206 sayfalık iddianamede, sanıkların ifadeleri örgütün parasal ilişkilerini göz önüne serdi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Ü.Ç, örgütün topladığı yardım ve bağışlara makbuz kesmediğini, bunun FETÖ/PDY içerisindeki para alışverişinde devlete karşı resmi bir sorumluluk olmaması için yapıldığını aktardı.

Her büyük bölge imamına bağlı bir muhasebecinin olduğunu ifade eden Ü.Ç, "Eyalet imamları, büyük bölge imamları ve küçük bölge imamları hiyerarşik olarak bir üstüne bilgi verir. İmamların genel olarak görevleri, alttaki ve üsttekilerle koordinasyonu sağlamaktır. En alttaki muhasebeci, toplanan himmet, burs, kurban paralarını ve gazete aboneliklerini bir üstündeki muhasebeciye verir." ifadesini kullandı.