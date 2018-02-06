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Alçakların kazdığı hendekler ortaya çıktı

PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolündeki Yazıbağ Köyü arasında hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.

06 Şubat 2018 Salı 19:46
Alçakların kazdığı hendekler ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlediği, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş Köyü'nde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgilerde, terör örgütü PYD/PKK'nın Dikmetaş Köyü'nün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ Köyü arasında açtığı hendeğin 3 buçuk metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Hendeğin, dün PYD/ PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nden önceki hafta terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı'na kadar uzandığı görüldü.

Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş'ın tek yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu.

MUHALİFLER, KÖY YOLUNDA MAYIN TARAMASI YAPIYOR.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 11'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

 

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:46
  1. TSK
  2. Burseya Dağı
  3. PYD/ PKK

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