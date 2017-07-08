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Alçaklar İdlib'de böyle yakalandı

Tahriru'ş Şam geçtiğimiz günlerde İdlib'de terör örgütü DEAŞ'in hücre evlerine yönelik düzenlediği baskınların ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı

08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:13
Alçaklar İdlib'de böyle yakalandı

Suriye'nin en etkin muhalif grubu Tahriru'ş Şam, geçtiğimiz günlerde İdlib'de DEAŞ'in hücre evlerine yönelik düzenlediği baskınların ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı

Grup tarafından paylaşılan ortalama iki dakikalık videoda, geçtiğimiz günlerde DEAŞ'in bölgedeki hücre evlerine yönelik düzenlenen baskının ayrıntılarına değinilmiş.

Videoda dikkat çeken ayrıntı ise, baskınlarda ele geçirilen kamera görüntüleri. Ele geçirilen görüntülerde DEAŞ mensuplarının bölgedeki muhaliflere yönelik düzenlediği 2 EYP saldırısının kayıtları bulunuyor. 

Düzenlenen baskınlarda, bir DEAŞ mensubunun üzerindeki patlayıcı kemeri infilak ettirdiğinin belirtildiği açıklamalarda, olayda sadece DEAŞ mensubunun öldüğü ifade edildi.

Tahriru'ş Şam'ın İdlib'te 6 farklı bölgede DEAŞ'in hücre evlerine yönelik düzenlediği baskınlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı maddeler oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca baskınlarda ele geçirilen hazır halddurumdaki 2 bomba yüklü araca ait görüntülerine yer verilmiş. 

Yine patlayıcı kemer ve yelekler, susturuculu silahlar ve çok sayıda el payımı patlayıcının da (EYP) ele geçirildiği bilgisi videoda paylaşılan ayrıntılar arasında. Ayrıca videonun sonunda yakalanan DEAŞ mensuplarının görüntüleri de yer almakta. 

mepanews

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:13
  1. DEAŞ
  2. Tahriru'ş Şam
  3. Suriye
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