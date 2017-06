Alçaklar cesaret hapı alıp saldırmış!

Beşiktaş Vodafone Park’da 10 Ekim 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası 46 polis ve vatandaşın hayatını kaybettiği, 263 polis ve vatandaşın yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristler Kadri Kılınç ile Burak Yavuz’un saldırıdan önce bölgede keşif yaptıkları ve cesaret hapı aldıkları belirtildi. Saldırı ile ilgili hazırlanan iddianamede Kılınç ve Yavuz’un eylem talimatını aynı araçta bulunan kadından aldıkları, iki terörist stada doğru hareket ederken açık kimliğinin tespit edilemeyen kadının bomba yüklü araçtan indikten sonra Maçka Parkı istikametine gittiği ortaya çıktı.

BİNLERCE YIL HAPİS İSTENDİ

Saldırıya ilişkin 7’si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede 4 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 856 yıldan, 4 bin 929 yıla kadar hapisle, 6 şüphelinin ise 7,5 yıl ile 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması istendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü suçtan zarar gören olarak yer aldı.

“PATLAMAMIŞ 3 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ”

Bombalı saldırının detaylarına da yer verilen iddianamede, saldırının ardından yapılan ilk aramada olay yerine yakın yeşillik alanda ele geçirilen 3 patlamamış el bombasının kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilerek, “Patlama bölgesinde ele geçirilen el bombaları ve silahın, terör örgütü mensuplarınca eylem öncesi kontrol noktalarında kendilerini durduracak güvenlik güçleri ile çatışmaya girme ihtimaline karşı araçta bulundurdukları anlaşılmıştır” denildi.



İKİ CANLI BOMBA DA ARANIYORMUŞ

İlk bombalı saldırıyı araç ile gerçekleştiren Kadri Kılınç hakkında 2008’de Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince, ikinci eylemi gerçekleştiren Burak Yavuz hakkında ise 2014’de Gaziantep 2’inci Ağır ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.



BOMBALI ARAÇTA KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN KADIN

Bombalı saldırıya ilişkin kamera görüntülerine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, bombalı aracın eylem öncesi Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde keşif çalışmaları yaptığı, arka koltukta 3’üncü bir şahsın daha olduğu, şahsın kadın olduğu belirtildi. Bombalı aracın arka kısmında oturan kadın şahsın çok kısa bir süre ekran karesine girip çıktığı, farklı açı ve kameralar detaylı olarak incelendiğinde, açık kimliği tespit edilemeyen kamera açısından çıkan kadın terör örgütü üyesinin Maçka Parkı içerisine girdiği anlatıldı. Kadın terör örgütü üyesinin, mavi kot pantolonlu, koyu renkli mont, koyu renk bere(lacivert) ve kahverengi çantalı, 25-30 yaş aralığında olduğu ifade edildi.



KADIN TERÖRİST HAREKETE GEÇMELERİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Terör örgütü mensuplarının araç içerisinde iken kendilerince saldırının planlaması ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra Maçka Parkı’na giren kadın terör örgütü mensubunun, Kadri Kılınç ve Burak Yavuz’a harekete geçmeleri konusunda talimat verdiği, Kılınç ve Yavuz’un stadyuma doğru hareket ettiği kaydedildi.



CESARET HAPI KULLANDILAR

İkinci saldırıyı gerçekleştiren Burak Yavuz’un sendeleyip yalpalayarak yürüdüğü dikkate alındığında araçta beklemede iken iki terör örgütü mensubunun da uyuşturucu (cesaret uyarıcı ilaçları) aldıkları belirtildi.



BOMBALI SALDIRIDAN SONRA ŞİFRELİ TELSİZ GÖRÜŞMESİ

İddianamede, sözde Kuzey Alan Karargahı telsiz operatörü terörist Rojhat A/K ile telsiz kod adı tespit edilemeyen (Diyarbakır Ergani kırsalında telsiz kestirmesi alınan) örgüt mensubu arasında 11 Aralık 2016’da yapılan şifreli telsiz görüşmelerine de yer verildi. Şifresi kırılan konuşmalardan bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensuplarının PKK/KCK terör örgütü yapılanmalarından olan “Özel Kuvvetler” olarak belirtilen TAK’a bağlı örgüt mensuplarının olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.



İddianamede Bombalı saldırıda 12 aracı ve Gümüşsuyu hizmet binasının zarar gördüğü İETT Genel Müdürlüğü’nün toplam 37 bin 231 Euro ve işçilik bedeli olarak 2 bin 431 TL zararı, Beşiktaş Vodafone Stadı’nda da 429 bin 406 bin USD değerinde zarar oluştuğu ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN İDDİANAMEDE YER ALAN TELSİZ GÖRÜŞMELERİ

TE: Rojhat

ROJHAT: Dinliyorum

TE: Bir not verecektik

ROJHAT: Kimdir?

TE: ?

ROJHAT: Tamam arkadaş

TE: *Şehit+Mahir Zerdeşt şifresi &89’dan*

ROJHAT: O bizim üzerinde durduğumuz yoksa sizin mi üzerinde durduğudur?

TE: Ya ben not veriyorum not.

ROJHAT: Tamam senin verdiğin şifre var ya

TE: Siz üzerinde durmuştunuz

ROJHAT: Tamam bir dakika arkadaş

TE: Tamam

ROJHAT: Tamam devam et

TE: *&89’dan/806, 813 birincisi, 811 ikincisi*(İst/İstanbul)

ROJHAT: Tamam anlaşıldı

TE:*&18’den/461 birincisi* (eylem)

ROJHAT: Tamam anlaşıldı

TE:?

ROJHAT: Şey değil mi *&50’de/756 birincisi* (sizin)

TE: Doğrudur doğru

ROJHAT: Tamam peki *&Batman’dan/40en baştaki varya* ayrıntılı

Te: Bak ben vereyim*&…??(69’DAN)*.

ROJHAT: Arkadaş 6190 LSB’ye geç

TE:Tamam

ROJHAT: *&Batman’dan/40 birincisi*(ayrıntılı) dedim.

TE: Bak *&69’dan/369 birincisi sondan ikinci harfini a yap (yapan) &15/ten/32(arkadaşlar)&Yozgat’tan/804 birincisi, 803 ikincisi, 828 ikincisi, 807 ikincisi, 846 ikincisi, 845ikincisi(Derweş) ve 803 ikincisi, 828 ikincisi, 848 birincisi, 836 ikincisi, 828 birincisi, *(Erdal) anlaşıldı değil mi?

ROJHAT: Doğru arkadaş

TE: Tamam *&50’den/761 ikincisi (sicil) bunlar &32’den/723(özel kuv.)&15’ten/22 birincisi*(alabilir)

ROJHAT: Tamam arkadaş anlaşıldı.

TE: Tamam bir not daha vereyim. *&69’dan/217*son dortharfını çıkar(TAK)

ROJHAT: Tamam o da anlaşıldı.

TE: Tamam üzerinde dursun

ROJHAT: Tamam peki ben bir şey sorayım

TE: Tamam arkadaş notumuz buydu.

ROJHAT: Tamam bak *&24’ten/339 son kelime*

TE: Tamam

ROJHAT: Onu aldınız mı?

TE: Evet arkadaş

ROJHAT: Tamam

TE: *&78’den/44 birincisi*

ROJHAT: Yani bu şekilde farklı değil değil mi?

TE: Yok arkadaş

ROJHAT: Tamam farklı

TE: Yok S. S.

ROJHAT: S. S.

