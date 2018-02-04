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Alçaklar cami inşaatına ''Katil Erdoğan'' yazdılar...

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

04 Şubat 2018 Pazar 09:13
Alçaklar cami inşaatına ''Katil Erdoğan'' yazdılar...

Hollanda’nın Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine çarpı ve gamalı haç işareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazıldı.

Ahi Evran Cami Başkanı Şinasi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin önüne asılan panonun üzerindeki Türk bayrağının üzerine kırmızı boya ile çarpı işareti atıldığını, yanına Gamalı haç işareti çizildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler yazıldığını söyledi.

Koç, yapımı süren caminin karşısında yaşayan bir cemaatin olayı fark ettiğini belirterek, olayı kınadıklarını kaydetti.

Saldırının, Zeytin Dalı Harekatı ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini dile getiren Koç, "Bizim birlik ve beraberliğimizi istemeyenler ve içimize fesat sokmak isteyenler var. Bunu başaramayacaklar. Allah bizim yanımızdadır. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız." diye konuştu.

Polise şikayette bulunduklarını ifade eden Koç, saldırıyı düzenleyenlerin kısa zamanda yakalanmasını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından PYD/PKK yandaşları, Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:13
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. tsk

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