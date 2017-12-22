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Alçak saldırı! Erdoğan posterini görünce kudurdular

İsrail terörü artarak devam ediyor. BM'de ABD'nin kararının ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından iyice barbarlaşan İsrail, kadın çocuk demeden saldırıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 19:38
Alçak saldırı! Erdoğan posterini görünce kudurdular

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi. Cuma hutbesinden sonra ise Filistinli Harem-i Şerif'in avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları açıldı

İsrail polisleri elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini taşıyan Filistinli yaşlı kadını hedef alarak saldırdı.

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 19:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • insaninsan18 sa önce
    Dünyada bu buna benzer devletlerin yeri olmamalı, hepsi yok edilmeli. Şu itlerin yaşlı kadına davranışına bakın! israil de, batılılar da aynı. hiç farkları yok. hava yolcuların üzerine it salan itoğlu itler daha mı iyi? bu dünya böyle gitmez, gidemez.
  • Yozgatlı Yozgatlı 20 sa önce
    Fethullah Gülen 'in çırağı.
  • hasanhasan21 sa önce
    Gezici kapa çeneni
  • YasinYasin22 sa önce
    FilistinYönetimi referandumla Türkiye'ye bağlı bir eyaleti haline getirsinler.İsrail piçleri o zaman görür zulüm nasıl yapılıyormuş.
  • ......23 sa önce
    Yavastan insanligimizi kaybediyoruz. Bu goruntuler bir cok gaflet icindeki musluman kardeslerimizin bir saniye goz attigi degersiz fotoraflar oldu...Bugun bakanlar yarin kirbaci yiyecek ayni sekilde fakat derin of cekme durumu olmadan tahtali koyu boyluyacak............
  • muzaffermuzaffer1 gün önce
    Turkiye devleti baskaninin diplomatik basarisi bile itlere yetiyor, bir de askerlerimiz heyecanla bekliyor demis olsa bu korkak itler tum isgal ettikleri yerleri geri vermeyi dusunmeye basliyacaklardir. İsrail e abd ye karsi fiziki yaptirimlar istiyoruz. 25 abd ussu derhal kapatilmali, kurecik buldozerlerle ezilmeli. Mavi marmara anlasmasi iptal edilmeli, israille tek bir iliski birakilmamalidir.
  • FarukFaruk1 gün önce
    İmkan bulan her Türk ve Müslüman vakit kay etmeden mescid i akşam yi ziyarete gitmeli
  • DinçerDinçer1 gün önce
    İhtiyaç halinde gönüllüyüm Allahın izniyle 40 yaşında eski bir Komando olarak canımız Dini İslama devletimize milletimize feda olsun daha ne diyeyim yürek yanması aynı şekilde düşünenden başkası anlayamaz.
  • ayranayran1 gün önce
    Meşru hakkını kullanıyor İsrail senin devletinin başındaki kişi çoluk çocuk saldırın deyince sorun değil İsrail yapınca mı sorun önce aynaya bakın...
  • Fatih Fatih 1 gün önce
    Elleriniz kırılsın siyonist köpekler
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