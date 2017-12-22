Alçak saldırı! Erdoğan posterini görünce kudurdular
İsrail terörü artarak devam ediyor. BM'de ABD'nin kararının ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından iyice barbarlaşan İsrail, kadın çocuk demeden saldırıyor.22 Aralık 2017 Cuma 19:38
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi. Cuma hutbesinden sonra ise Filistinli Harem-i Şerif'in avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları açıldı
İsrail polisleri elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini taşıyan Filistinli yaşlı kadını hedef alarak saldırdı.
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insan18 sa önce Dünyada bu buna benzer devletlerin yeri olmamalı, hepsi yok edilmeli. Şu itlerin yaşlı kadına davranışına bakın! israil de, batılılar da aynı. hiç farkları yok. hava yolcuların üzerine it salan itoğlu itler daha mı iyi? bu dünya böyle gitmez, gidemez. Yozgatlı 20 sa önce Fethullah Gülen 'in çırağı. hasan21 sa önce Gezici kapa çeneni Yasin22 sa önce FilistinYönetimi referandumla Türkiye'ye bağlı bir eyaleti haline getirsinler.İsrail piçleri o zaman görür zulüm nasıl yapılıyormuş. ...23 sa önce Yavastan insanligimizi kaybediyoruz. Bu goruntuler bir cok gaflet icindeki musluman kardeslerimizin bir saniye goz attigi degersiz fotoraflar oldu...Bugun bakanlar yarin kirbaci yiyecek ayni sekilde fakat derin of cekme durumu olmadan tahtali koyu boyluyacak............ muzaffer1 gün önce Turkiye devleti baskaninin diplomatik basarisi bile itlere yetiyor, bir de askerlerimiz heyecanla bekliyor demis olsa bu korkak itler tum isgal ettikleri yerleri geri vermeyi dusunmeye basliyacaklardir. İsrail e abd ye karsi fiziki yaptirimlar istiyoruz. 25 abd ussu derhal kapatilmali, kurecik buldozerlerle ezilmeli. Mavi marmara anlasmasi iptal edilmeli, israille tek bir iliski birakilmamalidir. Faruk1 gün önce İmkan bulan her Türk ve Müslüman vakit kay etmeden mescid i akşam yi ziyarete gitmeli Dinçer1 gün önce İhtiyaç halinde gönüllüyüm Allahın izniyle 40 yaşında eski bir Komando olarak canımız Dini İslama devletimize milletimize feda olsun daha ne diyeyim yürek yanması aynı şekilde düşünenden başkası anlayamaz. ayran1 gün önce Meşru hakkını kullanıyor İsrail senin devletinin başındaki kişi çoluk çocuk saldırın deyince sorun değil İsrail yapınca mı sorun önce aynaya bakın... Fatih 1 gün önce Elleriniz kırılsın siyonist köpekler