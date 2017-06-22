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Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti!

Güvenlik güçlerinin nefes aldırmadığı, her yeri dar ettiği PKK'lı teröristlerden bir alçaklık daha! Terörle mücadele tüm yurtta hız kesmeden devam ederken köşeye sıkışan terör örgütü kalleşliğine bir yenisini ekledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:45
Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti!

Terörle mücadele tüm yurtta hız kesmeden devam ederken köşeye sıkışan terör örgütü kalleşliğine bir yenisini ekledi. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen internet siteleri PKK'lı teröristler tarafından 5 gün önce kaçırılan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiğini duyurdu.

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Şanlıurfa Siverek'te öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Olay, şehit öğretmenimizin Gümüşhane'ye hareket ettikten kısa bir süre sonra Erzincan-Tunceli yolu üzerinde gerçekleşmişti.

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YOLUNU GÖZLÜYORDU

Şehit öğretmenizin öğrencileri kaçırılma haberinin ardından büyük üzüntü yaşarken bir an önce öğretmenlerinin geri dönmesini bekliyordu.

AYBÜKE ÖĞRETMENİ DE ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Hain terör örgütü PKK 9 Haziran günü bombalı araçla geldikleri Batman'ın Kozluk ilçesinde Ak Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Kalaşnikoflu saldırı düzenledi. Bombalı saldırı sonrası yaşanan çatışmada olay yerinde bulunan Aybüke öğretmen de başından vurularak şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:45
  1. Şanlıurfa
  2. Erzincan
  3. Gümüş
  4. Tunceli
  5. Gümüşhane
  6. Ak Parti
  7. Batman
  8. Erzin
  9. Kozlu
  10. Kozluk
  11. Siverek
  • LutfiLutfi40 dk önce
    Ey esfeli safilin aşağıların aşağısı pkk. Allah'ın laneti üzerinize olsun. Bu gece hürmeti için Allah sizi ve sizi besleyenleri şiddetli azapla yakalasın. Gözlerin dehşetle dışarıya fırlayacagi günü bekleyin alçaklar.
  • Mehmet ÜnlüMehmet Ünlü1 sa önce
    Sonra batıda yığılma var o yüzden kadro açmıyoruz 6 yıl gidin sağ kalırsanız sınava tabi tutacağız geçerseniz batıya gelebilirsiniz o da mülakattan geçerseniz . Bravo sana hükümet . Sana son kıyağımı referandum ile yaptım evet diyerek . Daha zırnık yok . Hayallerimiz için yıllarımızı feda ettik şimdi kapıda bekletiliyoruz . Bu arada işine gelmez ama umarım yayınlarsın bu mesajı ^^
  • EGEEGE2 sa önce
    Yazıklar olsun bu dinsiz kitapsız it sürülerine destek olan namazında dininde diyanetinde olan cahil müslümanlara....
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