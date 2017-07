Alçak darbecilerden "Zekai Aksakallı'yı vurun" talimatı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundaki duruşma salonunda görülen dava, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Dava kapsamında yargılanan sanıklardan 155’inden 152’si değişik rütbelerdeki askerler, 3’ü de sivil. Davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Yargılanan sanıklar arasında, Ankara'nın önemli noktalarına ve darbe girişimine karşı direnmek için sokağa çıkan vatandaşlar ile polislere ateş eden helikopter pilotları da bulunuyor. Dava, kimlik tespitlerinin yapılması ile başladı.

İddianameden

149 kişinin tutuklu bulunduğu belirtilen iddianamede, 3 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu, 3 kişinin ise tutuksuz yargılandığı kaydedildi. İddianamede, 148 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “askeri komutanlıkların gasbı”, “nitelikli şekilde kasten insan öldürmek”, “nitelikli şekilde kasten insan öldürmeye teşebbüs etmek”, “nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak”, “silahlı terör örgütünü yönetmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarından dava açıldığı kaydedildi. Diğer 7 sanık hakkında ise yalnızca “Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Darbecilerden "Aksakallı'yı vurun" emri

Şüphelilerden eski Astsubay Ömer Faruk Albunar’ın iddianamede yer alan ifadelerinden, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın aracını vurmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Albunar, haber merkezine vermesi gereken mesajı şüphelilerden eski Yarbay Mehmet Şahin’in odasına götürmesinin istenilmesi üzerine, Şahin’in odasına gittiğini anlattı. Odada şüphelilerden Yarbay Özcan Karacan’ın da olduğunu kaydeden Albunar, Şahin’in sürekli olarak telefonla konuştuğunu, Karacan’ın ise pencere önünde elindeki telsizle bir şeyler konuştuğunu belirtti.

Mehmet Şahin’in telefonu kapatmasının ardından heyecanlı bir şekilde “Özcan, Aksakallı kaçıyormuş, Konya yolunda kobra aracıyla ilerliyormuş. Onu vurun” diye söylediğini aktaran Albunar, “Özcan Karacan da elindeki telsizle pilotlara 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi” ifadesini kullandı.

Darbeci Özcan Karacan’ın pilotlara talimatı ses kayıtlarına yansıdı

Albunar’ın ifadelerinde geçen konuşmalar, darbecilerin telsiz konuşmalarına yansıdı. 15 Temmuz 2016’da saat 23.19’da başlayan telsiz konuşmaları şu şekilde:

“15.07.2016 tarih saat 23:19’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses---İlkay

2. Ses---efendim komutanım

1. Ses---() yolunda nereden

2. Ses---Devam ediyoruz şu an () üstündeyim

1. Ses---bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır () birini çağır

2. Ses---silahlar çalışmıyor nerede kobra var

1. Ses---Mitin üstünde var onu çağır

2. Ses---Nerede araç nerede, onu nereden bulacağız

3. Ses---Kalaycı mitin üzerindeyim

4. Ses---Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Ortam sesi---vurulsun

4. Ses---Vurulsun, vurulsun

3. Ses---Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

1. Ses---() yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (..)

3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

2. Ses---Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et

3. Ses---Nero (..)

2. Ses-Sen Mitte devam et

3. Ses---Mitte devam ediyoruz.

2. Ses---Ali sen Konya yoluna gel

15.07.2016 tarih saat 23:25’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses---Rafet, Nero, (.) geliyor mu sesim?

2. Ses--- Nero dinliyorum devam

1. Ses---İçeride bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın

2. Ses---Bir S70 ile biz varız tamam anladım.

1. Ses---S 70 yerde yerde

2. Ses---Yerde anlaşıldı

3. Ses--- Neron Sado

1. Ses--- Sado devam

3. Ses---Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz

1. Ses---Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.

1. Ses---Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle Genelkurmayı kontrol et Mite ()

4. Ses---Spor okuluna yaklaşan. ,

3. Ses---Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

2. Ses---Anlaşılmadı

4. Ses---Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee ()

2. Ses---Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam

4. Ses---Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun

3. Ses---Gost gost o mavi araçları vurun diyor neron

2. Ses---ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada

4. Ses---(.) ateş edin

2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans

3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış

4. Ses--- Atış yapın bir tane

2. Ses---Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

3. Ses---Polisleri vur polisleri evet."