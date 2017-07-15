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Alçak darbe girişiminin erken saatte başlamasının sırrı bu kadında

Hainler her yerde. Darbe girişimi öncesi Hulusi Akar ile görüşmek için karargaha gelen Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın subay FETÖ'cü çıktı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:33
Alçak darbe girişiminin erken saatte başlamasının sırrı bu kadında

Her yere sinsice sızmışlar. Hulusi Akar ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde görüşmek için karargaha gelen MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı o gün uğurlayan kadın subayın FETÖ ana iddianamesinde sanık olarak yer alan Kübra Yavuz olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde Üsteğmen Kübra Yavuz 123 No'lu sanık olarak yer aldı.

Darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek için Karargâh'a gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Protokol Subayı Kübra Yavuz uğurladığı ortaya çıktı. Bu an kameralara yansıdı.

ÖNCEKİ İFADESİNİ REDDETTİ

Habertürk'ün haberine göre görüntülerde, Fidan'ın cuntacı Özel Kuvvetler personeli baskınından 15 dakika önce Karargâh'tan ayrıldığı görülüyor. Genelkurmay'da yapılan sorgulama sırasında FETÖ ile irtibatını kabul eden Yavuz'un, savcılıktaki sorgusunda ise önceki ifadesini reddettiği öğrenildi.

FETÖ Ana İddianamesi'nde 123'üncü sanık olan Üsteğmen Kübra Yavuz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Karargâh'tan uğurladıktan 15 dakika sonra darbe girişimi başladı. Darbenin girişiminin planlandığı gece saatlerinden erkene alınmasında FETÖ mensubu Kübra Yavuz'un etkisi olduğu iddia edildi. Yavuz'un Genelkurmay koridorlarındaki son görüntüleri kameralara yansıdı.

(Gzt.)

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:33
  1. Kübra Yavuz
  2. Kadın subay Kübra Yavuz
  3. 15 temmuz darbe teşebbüsü
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