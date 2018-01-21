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Panathinaikos'un mafya lideri Türklere hakaret etti!

Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medyayı birbirine kattı.

21 Ocak 2018 Pazar 11:58
Panathinaikos'un mafya lideri Türklere hakaret etti!

Son maçta Fenerbahçe'ye mağlup olan Panathinaikos'ta başkan Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından ailesine küfür ettiğini söylediği Türk takipçilerine tehditler savurdu, bir spor adamına yakışmayacak ağır ifadeler kullandı.

AÇIKÇA KÜFÜR ETTİ

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Obradovic'i "malum sebeplerden" ötürü sevmediğini belirten Dimitris Giannakopoulos şunları yazdı:

"Onun hakkında geçtiğimiz günlerde patlıcan resmi paylaşmıştım. Bu, Yunanistan'da şaka olarak kullanılan yaygın bir tabirdir. Sizin koçunuzun da sinirlendiği ya da üzüldüğü zaman suratının geldiği renk budur. (Haklı ya da haksız olmasından bağımsız olarak) birkaç gün önce kazandığınız galibiyetten sonra yazdıklarınızı sabırla bekledim, şakalarınızı takip ettim. Birçok Türk ve Yunan takipçim hesabımı tarihi bir savaş tartışmasına çevirerek saygısızca yorumlar yazdı. Bu yorumların hiçbiri benim görüşümü yansıtmamaktadır. Basketbol bir spordur ve savaş değildir. Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye'de onun evine gelir ve onu k.... kadar s....."

Bu yorumların ardından Giannakopoulos'un hesabı Türk ve Yunnanlıların tartıştığı bir yere dönüştü. Türk takipçilerden Giannakopoulos'a büyük tepki yağdı.

Panathinaikos'un mafya lideri başkanından skandal paylaşım!

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 11:58
  1. Panathinaikos
  2. Dimitris Giannakopoulos
  3. Türkler
  • halil45halil451 sa önce
    Dimitris Giannakopoulos sen türksün kendi insanina küfür ediyorsun hain adam
Bugünkü Akit

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