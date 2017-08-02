Albüm ortaya çıktı… Tarihi fotoğraf! Kimse tanıyamadı

Rusya lideri Vladimir Putin'in çocukluk ve gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Halihazırda dünyanın en güçlü liderleri arasında yer alan Putin, ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg'da doğdu.

Zor şartlar altında büyüyen Rus liderin 1958 yılında annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı dikkat çekiyor.

İki ağabeyini kaybeden Putin, ergenlik yıllarında bir çete üyesiydi fakat aldığı boks dersleri ve dövüş sanatlarıyla birlikte hayatı değişti.



1970 yılında üniversitede çekilen başka bir fotoğrafında ise şık giyimi göze çarpıyor.



Hukuk lisansını aldıktan sonra Rus gizli servisi KGB'de ajan olan Putin, 1980 yılında nişanlandı.



Lyudmila Putina ile evlenen Rus liderin iki kızı doğdu, çift bebeklerine Mariya ve Katerina isimlerini koydu.

Putin çifti, 2014 yılında boşandı.