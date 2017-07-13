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Albayrak ve Steinitz bir araya geldi...

Enerji Bakanı Berat Albayrak, İsrailli meslektaşı Steinitz ile görüştü. Steinitz, “Yılsonundan önce iki ülke arasındaki boru hattının inşaatına yönelik çatı anlaşmayı tamamlayacağız” dedi

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:13
Albayrak ve Steinitz bir araya geldi...

İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi dün de enerji diplomasisine sahne olmaya devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir araya geldi. Albayrak ile Steinitz görüşmesinde, iki ülke arasındaki enerji projelerinin ele alındığı bildirildi. İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda doğalgaz boru hattının inşa sürecini görüştüklerini belirtti.

Steinitz, "Aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yılsonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya karar verdik" dedi. Steinitz, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi. İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı.

AKDENİZ'İN ÖNEMİ ARTTI

 Bu gelişmeler ışığında Doğu Akdeniz'deki keşiflerin öneminin arttığına dikkati çeken Steinitz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı."

10 MİLYARLIK YENİ ANLAŞMA

 İran'ın Petrol Bakan Yardımcısı Amir Hossein Zamaninia, İran'daki enerji yatırımlarıyla ilgili 25'ten fazla projeye ilişkin görüşmenin devam ettiğini belirterek, "İran, gelecek 10-11 ay içinde 8 ila 10 milyar dolarlık yeni enerji anlaşmaları imzalayacak" dedi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:13
  1. Enerji Bakanı Berat Albayrak
  2. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz
  3. İran
  4. Mısır
  5. İsrail
  6. İtalya
  7. Kıbrıs
  8. Akdeniz
  9. İstanbul
  10. doğalgaz
  11. Yunanistan
  12. Güney Kıbrıs
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