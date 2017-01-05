Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkaracağız
Eklenme: 05 Ocak 2017, 23:59
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.













 
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