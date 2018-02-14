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Albayrak: Artık Akdeniz’de daha etkin bir Türkiye var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Akdeniz’de tek taraflı doğal gaz arama faaliyetlerini eleştirerek, “Akdeniz siyasetinde, enerji politikalarında daha etkin bir Türkiye var. Kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyeceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:40
Albayrak: Artık Akdeniz’de daha etkin bir Türkiye var

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri” töreninde konuştu.

Bakanlık olarak geçen yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarının altını çizen Albayrak, “Daha yolun başındayız. Büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, çıta o kadar yukardaysa daha yeni başladık, daha çok çalışmalıyız. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bölgede ve dünyada her geçen gün gözlüyoruz. Enerji, aynı zamanda ekonomi, diplomasi ve ulusal güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:40
  1. 2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
  3. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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