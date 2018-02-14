Albayrak: Artık Akdeniz’de daha etkin bir Türkiye var

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “2017 Yılı Performans ve Başarı Ödülleri” töreninde konuştu.

Bakanlık olarak geçen yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarının altını çizen Albayrak, “Daha yolun başındayız. Büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, çıta o kadar yukardaysa daha yeni başladık, daha çok çalışmalıyız. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bölgede ve dünyada her geçen gün gözlüyoruz. Enerji, aynı zamanda ekonomi, diplomasi ve ulusal güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.