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Albaraka, Türkiye’deki deneyimini Fas’a taşıyor

Albaraka Bankacılık Grubu, Türkiye’deki tecrübesini yurtdışına taşıdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:27
Albaraka, Türkiye’deki deneyimini Fas’a taşıyor

Grup, Fas Dış Ticaret Bankası (BMCE Bank) ile birlikte yeni katılım bankası BTI Bank’ı Fas’ta kurdu.

HEDEF 37 ŞUBE

Fas’ın Kazablanka şehrinde kurulan yeni katılım bankası BTI Bank, kurucularının entegre deneyimi ile Fas pazarının ihtiyaçlarına öncelik verecek. Fas piyasasının finansman ve yatırım ihtiyaçları için somut ve pratik çözümler geliştirmeyi hedefleyen banka, 2022 yılına kadar, Fas’ın farklı şehirlerinde bankacılık hizmetleri ve elektronik kanallarıyla desteklenen 37 şubelik geniş bir ağ oluşturmayı planlıyor.

GELECEĞİ PARLAK ÜLKE

Eşit ortaklıkla kurulan BTI Bank’ın genel müdürlük görevine Mohamed Maarouf getirilirken, BTI Bank Başkanlığını Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif, Yönetim Kurulu Üyeliğini ise Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah yürütecek. Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif, “Fas, katılım bankacılığı alanında önemli bir potansiyele sahip ve bu konuda geleceği parlak bir ülke. BTI Bank kanalıyla deneyim ve uzmanlığımızı Fas piyasasına taşıyacağız. Böylece kardeş ülkenin büyümesine ve refahına da katkıda bulunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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