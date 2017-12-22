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Albaraka Türk’e “En İyi Katılım Bankacılığı” ödülü

Albaraka Türk, 12. İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri’nde, “En İyi Katılım Bankacılığı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

22 Aralık 2017 Cuma 12:03
Albaraka Türk’e “En İyi Katılım Bankacılığı” ödülü

 Albaraka Türk’ten yapılan açıklamaya göre, faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektörünün dünya çapında büyümesine katkı sunan kurum ve kişileri ödüllendiren 12. İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri (Islamic Business&Finance Awards 2017) töreni Dubai’de gerçekleştirildi.

28 BİN OY KULLANILDI

Albaraka Grup, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkedeki operasyonlarıyla ödüllere damgasını vurdu. 49 kategoride 28 binden fazla oy kullanılarak seçilen kurum ve kişiler arasında Albaraka Türk, “En İyi Katılım Bankacılığı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Dubai’de dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende, Albaraka Türk adına ödülü Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ aldı. Albaraka Türk’ün yanı sıra Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif da Katılım Bankacılığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görüldü.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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