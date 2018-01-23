Albaraka Türk’e beklenenin üzerinde talep

Albaraka Türk’ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2018 yılının hem kendileri hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inandıklarını belirtti. Utku, “Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu” değerlendirmesinde bulundu.