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Albaraka Türk’e beklenenin üzerinde talep

Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını beklenenin üzerinde taleple gerçekleştirdi. 125 milyon TL olarak hedefenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi dönemsel olarak yüzde 3.2664 oldu.

23 Ocak 2018 Salı 11:14
Albaraka Türk’e beklenenin üzerinde talep

Albaraka Türk’ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2018 yılının hem kendileri hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inandıklarını belirtti. Utku, “Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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