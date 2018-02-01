Albaraka Grubu'ndan yeni banka

Albaraka Bankacılık Grubu, Fas Dış Ticaret Bankası (BMCE Bank) ile Fas’ın Kazablanka şehrinde ortaklaşa katılım bankası kurdu. BTI Bank (Bank al Tamweel wa Inma) katılım bankası, kurucularının entegre deneyimi ile Fas pazarının ihtiyaçlarına öncelik verecek. Fas piyasasının finansman ve yatırım ihtiyaçları için somut ve pratik çözümler geliştirmeyi hedefleyen BTI Bank, 2022 yılına kadar, Fas’ın farklı şehirlerinde bankacılık hizmetleri ve elektronik kanallarıyla desteklenen 37 şubelik geniş bir ağ oluşturmayı planlıyor.

GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Eşit ortaklıkla kurulan BTI Bank genel müdürlük görevine Mohamed Maarouf getirilirken, BTI Bank Başkanlığını Albaraka Bankacılık grubu CEO’su Adnan Yousif, Yönetim Kurulu Üyeliğini ise Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah yürütecek. Güçlü bir ortaklıkla Fas Dış Ticaret Bankası (BMCE Bank) ile BTI Bank’ı kurmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su ve aynı zamanda yeni kurulan BTI Bank Başkanı Adnan Yousif, BMCE Bank ile bu ortaklıklarını güçlü ve sürdürülebilir temellere dayanan katılım bankacılığı platformu çerçevesinde oluşturduklarını ifade etti.

FAS, GELECEĞİ PARLAK BİR ÜLKE

BTI Bank’ta iki grubun deneyimlerini birleştirdiğini ve iş birliğine entegre bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Adnan Yousif, “Fas, katılım bankacılığı alanında önemli bir potansiyele sahip ve bu konuda geleceği parlak bir ülke. BTI Bank kanalıyla deneyim ve uzmanlığımızı Fas piyasasına taşıyacağız. Böylece kardeş ülkenin büyümesine ve refahına da katkıda bulunacağız” açıklamasında bulundu.

BTI Bank’ın, Albaraka Bankacılık Grubu ile gerçekleştirdikleri yakın çalışma ve işbirliğinin sonucu olduğunu ifade eden BMCE Bank Genel Müdürü Brahim Benjelloun Al Touimi, “Ortağımızın tarihsel deneyimi ve piyasayla ilgili güçlü bilgilerinin BTI Bank’ı Fas’taki katılım bankaları için bir model yapmamıza olanak sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

YENİ BANKAYA YENİ MODEL

BTI Bank Genel Müdürü Mohamed Maarouf ise, ABG ve BMCE Bank’ın güçlerini birleştirerek, Fas piyasasında katılım bankacılığı için yeni bir model tesis ettiğini vurguladı. Bireyler, profesyoneller ve işletmeler için hızlı, gerçek ve güvenilir bir bankacılık ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Mohamed Maarouf ayrıca, emeği ödüllendiren ve toplumsal gelişime katkıda bulunan bir finansal sistemin yaratılmasında katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

2018 YILININ İLK TERTİP KİRA SERTİFİKASI İHRACINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 95 gün vadeli, 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu.

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, 2018 yılının ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi. 125 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracın getirisi dönemsel olarak yüzde 3.2664 oldu. Albaraka Türk’ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

135 MİLYON TL’LİK İHRAÇ

İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu. 2018 yılının hem bizler hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.