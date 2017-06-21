Albaraka ''Dünyanın İlk Katılım Bankacılığı'' Startup Hızlandırma Merkezini hizmete açtı!

Albaraka Türk, başta bankacılık sektörü olmak üzere tüm iş hayatını ve üretim yöntemlerini yeniden şekillendiren, teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlere hayat vermek ve bu alanda çalışmaları bulunan girişimcileri desteklemek üzere Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni hayata geçirdi. Bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk startup hızlandırma merkezi özelliği taşıyan Albaraka Garaj, bankacılık sektörüne de yönelik yenilikçi çözümler getirmek isteyen teknolojik uygulamaları üzerinde çalışan ve bu yönde fikirleri olan girişimcileri, kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Açık inovasyon ve birlikte çalışma prensibi çerçevesinde bankacılık ekosisteminde yer alan diğer kurumlar ile özellikle de fintech girişimleri ile farklı işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni finansal geleceğe hazır olmak için dünyada ilk defa bir katılım bankası bünyesinde kurulan Albaraka Garaj’ı Haziran 2017 itibarıyla açtık.” dedi.

“12 haftalık mentorluk ve eğitim süreci var”

Utku, sözlerine şöyle devam etti: “Albaraka Garaj ile teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcileri kuluçka ve hızlandırma olanakları ile desteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda girişimci ve girişimci adaylarının henüz MVP veya prototip aşamasındaki projeleri için farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan 12 haftalık yoğun bir mentorluk ve eğitim sürecimiz bulunuyor. Bu eğitimler ile girişimcilerin iş fikirlerini ticari başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Açık fikirli ve hayallerini gerçekleştirmek için gerekli motivasyon ve yeteneğe sahip tutkulu ekipleri, yenilikçi, teknoloji tabanlı ve ölçeklenebilir ürün ya da hizmet geliştiren ve bu girişimlerini büyütme hayali kuran şirketleri, 19 Haziran 2017 itibarıyla Albaraka Garaj’a başvurmaya davet ediyoruz.”

Başvurular için www.albarakagaraj.com

Özellikle katılım bankacılığı iş modelleri üzerine finansal teknoloji projesi bulunan ekipler için ayrı bir kuluçka hizmeti sunacaklarını vurgulayan Utku, “Finansal teknolojiler, İslami finans girişimleri, ödeme teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, blockchain, yapay zeka, chatbot ve sigorta teknolojileri alanındaki projeler ana odağımızda yer alıyor. Bu alanlarda www.albarakagaraj.com adresi üzerinden alınacak başvuruları alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan ekibimizin değerlendirmesinden geçireceğiz. Bu değerlendirmeyi geçen girişimciler davet edilecek, projesini ve fikirlerini jüri önünde anlatacak ve jürimizin onayından geçen projeler finale kalacak” dedi.

“Finansal teknoloji şirketlerini desteklemeyi görev edindik”

Utku: “Katılım bankacılığı iş modellerini içeren finansal teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın sektörümüze olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunu kendimize misyon belirledik. Özellikle katılım bankacılığı iş modellerini içeren eğitim programlarıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarını yetiştirip, Albaraka Garaj bünyesindeki kuluçka hizmetlerimizle girişimcileri ve girişimci adaylarını fintech girişimleri kurmaları için desteklemek istiyoruz.” diye konuştu.