Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan Foreign Bank yeni işbirlikleri için güçlerini birleştirdi!

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Mutabakat anlaşması KOBİ’ler başta olmak üzere Türk iş dünyası temsilcileri için yeni ihracat pazarlarına açılma konusunda önemli fırsatlar yaratacak” dedi.



Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü Albaraka Türk’ün dâhil olduğu Bahreyn merkezli uluslararası İslam bankacılığı grubu Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) ve Libya’nın önde gelen uluslararası bankacılık kuruluşu Libyan Foreign Bank (LFB), bankacılık alanında yeni işbirlikleri yaratılması amacıyla karşılıklı mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Hâlihazırda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya kıtasında 15’ten fazla ülkede faaliyetlerine devam eden Albaraka Bankacılık Grubu ve Avrupa, Afrika ve Asya'daki 28 ülkede 45’den fazla bankada hissesi bulunan Libyan Foreign Bank arasında imzalanan mutabakat kapsamında özellikle hazine, yatırım, ticaret finansmanı ve İslami bankacılık alanlarına yeni iş fırsatlarının yaratılması hedefleniyor.

Albaraka Türk ev sahipliğinde İstanbul’da 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü düzenlenen imza törenine, Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Ahmed Yousif, Libyan Foreign Bank Genel Müdürü Mohamed Ben Yousef ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku’nun yanı sıra her iki kuruluşun üst düzey yöneticileri katıldı

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Ahmed Yousif, bankacılık sektörü için kalıcı işlere imza atmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Yeni işbirliklerine yönelik kapsamlı bir yol haritasının ilk adımı”

Adnan Ahmed Yousif, şöyle konuştu: “İki kurum arasında hâlihazırda hem grup düzeyinde hem de seçili alt düzeylerde oldukça yakın ilişkiler bulunuyor. Özellikle bankacılık düzeyinde sendikasyon kredisi finansmanı, bankalar arası toptan mevduatlar, akreditiflerin çıkartılması ve onaylanması, belgeli krediler ve teminatlı işler alanlarında işbirliklerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. İmzaladığımız bu mutabakat anlaşması hem grup hem de iştirakler düzeyinde yeni işbirlikleri yaratılmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasının ilk adımını temsil ediyor. Ayrıca mevcut ticari işbirliklerinin arttırılmasının yanı sıra bir grubun bulunup diğerinin bulunmadığı ülkelerde de coğrafi ticaret finansman alanının genişletilmesi amacıyla yeni adımlar atılacaktır.”

“Türk iş adamları için yeni ihracat pazarları fırsatı sunacak”

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ise törende yaptığı konuşmada, bankacılık sektörü açısından önemli bir işbirliğinin imza törenine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Utku, sözlerine şöyle devam etti: “Albaraka Türk, Albaraka Bankacılık Grubu'nun bilanço ve karlılığa katkısı açısından en büyük iştiraki konumunda yer alıyor. Türkiye ise sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan KOBİ’ler başta olmak üzere Türk iş dünyası temsilcilerinin iki kurum arasında imzalanan bu mutabakat kapsamında yeni ihracat pazarlarına açılma konusunda önemli fırsatlar elde edeceklerine inanıyorum. Özellikle Libyan Foreign Bank ve iştiraklerinin küresel piyasalarda sahip olduğu geniş ticaret ağı dikkate alındığında Türk iş dünyası için yeni pazarlar açılacaktır. Ayrıca Türk şirketlerinin önde gelen ticari finans ortağı olan Albaraka Türk'ün referanslarını daha da güçlendirecek ve sağlamlaştıracaktır.”

Utku, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün bu fırsatlara ek olarak devam eden ve hayata geçirilecek yeni altyapı yatırımları için Türkiye’nin önümüzdeki onyıllarda yaklaşık 250 milyar dolarlık bir altyapı finansmanına ihtiyaç duyması bekleniyor. Ülkemizin enerji güvenliğini sağlama, depolama ve enerji nakli konusunda merkez olma hedefi dikkate alındığında bu alandaki mevcut projelerin uzun vadeli olarak fonlanması amacıyla bu anlaşma yeni imkânlar yaratacaktır.”