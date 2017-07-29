Alaşehir’in yeni terminali açılış için gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de geçtiğimiz aylarda yapımına başladığı ve ilçedeki en büyük yatırımı olması nedeniyle de dikkat çeken şehirlerarası otobüs terminalinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Büyüyen Alaşehir’in ihtiyaçlarına cevap verecek olan modern terminaldeki çalışmalarda sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinasyon Şube Müdürü Akif Ceylan, eski otogarın şehir içinde kalması ve artık ihtiyaca cevap veremez halde olması nedeniyle ilçenin modern bir terminale olan özlemini dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 2014 tarihindeki yerel seçimler öncesi Alaşehir’e modern bir terminal kazandırmak istediğinin müjdesini vermişti. Yapılan planlamanın ardından modern bir terminal ilçemize kazandırıldı. Bu terminal aynı zamanda ilçemizi şehirlerarası bir ulaşıma da kavuşturdu. Denizli ve Antalya ile Manisa, İzmir’in dışında Çanakkale ve İstanbul hattının ana yolu üzerine taşındı. Alaşehir halkımız yıllardır özlemini çektiği terminale kavuştu” dedi.