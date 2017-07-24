Alaşehir’in su sıkıntısı çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması adına çözümler üretmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Delemenler Mahallesi’nin atıl durumda bulunan sondajını faaliyete almasının ardından mahalleye kadar olan bölgeye 3 kilometrelik hat döşedi. Alaşehir ilçe merkezine giden suyu kullanan mahalleye, yapılan çalışmayla kendi sondajından su verilmeye başlandı. Bununla birlikte saatte 100 ton su verimine sahip bir sondajı da su deposuna bağlayan MASKİ, Yeni Mahalle’de de yeni sondaj çalışmasına başladı. Çakılan sondajda son aşamaya gelen ekipler, bir hafta içerisinde bu sondajı da faaliyete alarak su depolarına bağlantısını yapacak.MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Alaşehir ilçe merkezinde yaz aylarında meydana gelen su sıkıntısını giderdiklerini ifade ederek, “İl genelinde olduğu gibi Alaşehir ilçemizde de vatandaşlarımızın yaz aylarında susuz kalmamaları için yoğun çaba gösteriyoruz. Delemenler mahallemiz, Alaşehir’e giden içme suyundan faydalanıyordu. Atıl durumdaki sondajını faaliyete alarak mahallemize su temin ettik ve mevcut suyu da Alaşehir ilçe merkezine verdik. Bir başka sondajdan daha su alarak ilçe merkezimize temin ettik. Şuan itibari ile ilçemizin su sıkıntısını çözmüş bulunuyoruz. Her ihtimale karşı Yeni Mahalle’de de yeni bir sondaj çalışması başlattık. Bir hafta içerisinde bu sondajımızı da faaliyete alacağız. İçmesuyu Dairesi Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar ile Alaşehir ilçemizde bundan sonra su yetersizliğinden kaynaklı sıkıntı yaşamayacağız” dedi.