Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alaşehir Belediyesi gece gündüz yollarda

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve sokaklarda çalışmalarına hızla devam ediyor.

30 Haziran 2017 Cuma 11:20
Alaşehir Belediyesi gece gündüz yollarda

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmaları değerlendirdi.Başkan Karaçoban, “Alaşehirli vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğü, yol çalışmalarından aydınlatmalara ve yer altı çalışmalarına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapıyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan Fen İşleri Müdürlüğü, pek çok konuda Alaşehir’e hizmet veriyor. Şehrin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimiz, her konuya titizlikle yaklaşarak çözüme kavuşturmaya çabalıyor.” dedi.

Fen işleri ekiplerinin ise ilçe genelindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Horzumsazdere Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışması, Yeniköy Mahallesinde uzunluğu yaklaşık 3 kilometre ve genişliği 15 metre olan sathi kaplama çalışması ve Karadağ Mahallesinde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:20
  1. Yeniköy
  2. Karadağ
  3. Alaşehir
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek