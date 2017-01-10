Alarm verildi, 38 kişi öldü!

Aşırı soğuklar ile mücadele eden Orta Avrupa'da 38 kişi donarak yaşamını yitirdi.
Sıcaklıklar 0'ın altında
Polonya'da pazar günü sıcaklıklar 0'ın altında 20 santigrat dereceye indi. Dondurucu havalar ülkede 10 kişinin canını aldı.
Evsizler can verdi
Çek Cumhuriyeti'nde cuma gününden bu yana donarak ölen kişilerin sayısı 6'ya yükseldi. Bu rakamın 4'ünü başkent Prag sokaklarındaki evsizler oluşturdu.
Hayat felç oldu
Balkanlarda da termometre eksi 30 dereceleri gördü. Makedonya eksi 28, Sırbistan ise eksi 33 dereceyle Antarktika'yı aratmadı. Dondurucu havalara eşlik eden tipi ise Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı adeta felç etti.
Alarm verildi
Pazar gecesi Romanya'da sıcaklıkların eksi 29 dereceye kadar gerilemesi ülkeyi alarma geçirdi. Birçok ana arter ulaşıma kapatıldı. Uçuşlara ise ara verildi. Tatil edilen okullar kapılarını ancak pazartesi açabildi.
Soğuklar İtalya'yı vurdu
Soğuk havalar İtalya'yı da ağır vurdu. Kar yağışından dolayı hayatın durduğu ülkede 7 kişi yaşamını yitirdi. Bari ve Brindisi havaalanları kar ve tipi nedeniyle kapatılırken tren hatlarını besleyen elektrik tellerinin kopması da yolcuların garlarda saatlerce beklemesine neden oldu.