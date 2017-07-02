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Alaplı’da cankurtaranlar görev başında

Karadeniz Sahilindeserinlemek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş plajları doldurmaya başladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:07
Alaplı’da cankurtaranlar görev başında

Vatandaşları olası boğulma tehlikelerinden korumakla yükümlü cankurtaran ekipleri huzur ve güvenlik içinde denize girmek ve eğlenmek onlara cankurtaranlara emanet. Alaplı Belediye Halk Plajında, gün boyu plajı kontrol eden görevliler olay halinde anında müdahale ediyorlar.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,“ Alaplı Belediye Plajına gelen vatandaşlar ,Dubalar ve sahil arasında insanlar rahatça yüzebilir,güvenli alanlardır, hiçbir tehlike içermez” dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:07
  1. Karadeniz
  2. Alaplı
  3. Nuri Tekin
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