Alaplı’da cankurtaranlar görev başında

Vatandaşları olası boğulma tehlikelerinden korumakla yükümlü cankurtaran ekipleri huzur ve güvenlik içinde denize girmek ve eğlenmek onlara cankurtaranlara emanet. Alaplı Belediye Halk Plajında, gün boyu plajı kontrol eden görevliler olay halinde anında müdahale ediyorlar.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,“ Alaplı Belediye Plajına gelen vatandaşlar ,Dubalar ve sahil arasında insanlar rahatça yüzebilir,güvenli alanlardır, hiçbir tehlike içermez” dedi.