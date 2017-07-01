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Alaplı mezarlıkları yenileniyor

Alaplı Belediyesi, mezarlıklarda geniş kapsamlı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:28
Alaplı mezarlıkları yenileniyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yeni Siteler 690 Evler semtindeki Şehir Mezarlığı ile Merkez Mahallesi Merkez Mezarlığında bayramdan önce başlayan düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, her iki mezarlığın da ilçeye yakışır bir görünüme kavuşturulacağını bildirdi.

Ölüsüne saygısı olmayanın, dirisine saygısı olmayacağı düşüncesinden hareketle, mezarlıkları hiçbir eksik bırakmayacak şekilde yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Tekin, şöyle dedi:

“Daha önce Yeni Siteler 690 Evler Semti mevkindeki Şehir Mezarlığı’na içinde morgu, bay ve bayan tuvaleti, taziye odası, idare odası ve mescidi bulunan modern bir gasilhane yapmış, mezarlık girişi, mezarlık içleri, yürüme yollarıve çevresini düzenlemiştik. Bayramdan önce de bu mezarlıkta çalışmalarımıza devam ettik ve şadırvan ve musalla taşı ile mezarlık duvarlarını yeniledik. Vatandaşlarımızın mezar ziyaretlerinde kullanabilmeleri için her iki mezarlığımızdaki tüm mezar başlarına ibrikler koyduk. Merkez Mahallesi Merkez Mezarlığında da çalışmalarımız sürüyor. Bu mezarlığımızda da çok geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz.Mezarlık girişine,zeminiyle birlikte musalla taşı yapacağız. Mezarlık alanını genişleteceğiz, bunun yanında sahipsiz mezarların mezar taşlarını Belediye olarak biz yapacağız. Çevre duvarlarını, deforme olmuş mezar taşlarını yenileyip, güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Yine yürüme yollarını da yenileyeceğiz“ dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:28
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