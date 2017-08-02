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Alanya’ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi’nde Kurban Bayramı öncesinde hizmet vermeye başlayacak Kurban Satış Yeri ve Kesimhanesi’nde incelemelerde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:10
Alanya’ya modern kapalı kurban satış ve kesim tesisi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı Mahallesi’ne yapılan Kurban Satış Yeri ve Kesimhanesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkanı Yücel, ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Kurban Bayramı öncesinde hizmete girecek”

Kurban Satış Yeri ve Kesimhane’nin Kurban Bayramı öncesinde hizmete açılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Yücel, “bin 100 metrekare Kurban Satış Yerimiz içerisinde üstü kapalı hayvan satış alanlarımız olacaktır. Kurban satış yerimizde Veteriner ve Zabıta hizmet binası, mescid ile kurbanlık bekleme alanları da mevcut. Kurban Satış Yerimiz Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımıza ve hayvan satıcılarımıza hizmet vermeye başlayacak. Halkımız buradan rahatlıkla kurbanlık hayvan alışverişini yapabilecekler, Kesimhanede de sağlıklı ve hijyenik ortamda kurbanlıklarını kestirebilecekler. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

“Saatte 160 ton kapasiteyle asfalt üreteceğiz”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha sonra Kızılcaşehir sınırına inşa edilen Asfalt Plenti’ni inceledi. Saatte 160 ton asfalt üretim kapasitesine sahip Asfalt Plenti’nin de yakın zamanda hizmete gireceğini kaydeden Yücel, “Belediyemizin kullandığı asfaltı burada üreteceğiz. Saatte 160 ton asfalt üretebilme kapasitesine sahip tesisimiz Maden Kalker Ocağımızla entegre şekilde çalışacak. Yakın zamanda beton üretim tesisimizi de kurmayı planlıyoruz. Kendi asfaltımızı ve kendi betonumuzu kendimiz üreteceğiz.”

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:10
  1. Belediye Başkanı Yücel
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