Alanyaspor'un yeni kalecisinden 'Beşiktaş' itirafı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, M’billa, Maniatis, N'Sakala ve Cenk Ahmet'ten sonra bir transfer daha yaptı. Bu kez de turuncu-yeşilli yönetim, Fransız kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

29 yaşındaki file bekçisi Remy Riou ise, bu transfer gerçekleştiği için çok mutlu olduğu dile getirdi.

"Beşiktaş'ın maçlarından dolayı seçimim oldu"

Bir gazetecinin 'Süper Ligi takip ediyor musun?' sorusuna yanıt veren file bekçisi Riou şunları ifade etti:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, diğer ligleri takip etmiyorum. Çünkü kendi performansıma odaklanan bir futbolcuyum. Diğer liglere, futbolculara ve kalecilere fazla odaklanmam. Bu nedenle Türkiye Ligi ilgim dışındaydı. Beşiktaş'ın Fransız takımlarıyla şampiyonlar ve Avrupa liginde oynadığı maçlardan dolayı seçimim oldu. Ama ligi yakından tanımıyorum. Dediğim gibi ben her zaman kendi performansım ve kendi takımımla ilgileniyorum. Buraya geldim ve artık burayla ilgileneceğim."