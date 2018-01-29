Alanyaspor'a yıldız futbolcusundan kötü haber!

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk ederek 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında bir pozisyonda topu üstten kornere tokatlayarak mutlak bir golü önleyen ancak elinden sakatlanan Haydar Yılmaz'ın çekilen röntgeninde sağ el başparmağının kırıldığı tespit edildi. Maçtan sonra tedavisine başlanan ve ameliyat olması beklenen Haydar Yılmaz'ın 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Haydar Yılmaz'ın yokluğunda kale Remy Riou veya Ufuk Ceylan'a emanet olacak.