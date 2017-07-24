Alanyaspor'a Brezilyalı stoper!

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper bölgesindeki eksikliği Welinton ile giderdiklerini belirtti.

Teknik heyet ve scout ekibi tarafından izledikleri bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Brezilya Serie A'da uzun yıllar oynadı. Flamengo'da şampiyonluk yaşadı. Takıma çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur." dedi.

Welinton ise Alanya'da çok güzel karşılandığını söyledi. Daha önce Alanya şehri hakkında bilgilerinin olduğunu ifade eden Welinton, "Referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağım. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.