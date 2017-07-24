Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alanyaspor'a Brezilyalı stoper!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva'yı 1+2 yıllığına renklerine bağladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
Alanyaspor'a Brezilyalı stoper!

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper bölgesindeki eksikliği Welinton ile giderdiklerini belirtti.

Teknik heyet ve scout ekibi tarafından izledikleri bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Brezilya Serie A'da uzun yıllar oynadı. Flamengo'da şampiyonluk yaşadı. Takıma çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur." dedi.

Welinton ise Alanya'da çok güzel karşılandığını söyledi. Daha önce Alanya şehri hakkında bilgilerinin olduğunu ifade eden Welinton, "Referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağım. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
  1. Alanyaspor Haberleri
  2. Alanyaspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    1. Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama..
    2. Bingöl’de özel timler buldu… Bu..
    3. Almanya'dan yeni Türkiye çıkışı!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!
    5. Denizde akıntıya kapılan filler böyle..
    6. Türk devinin tamamını Japonlar alıyor!
    7. Bebeğin yeteneği hayrete düşürdü!
    8. Tüplü araç bomba gibi patladı!
    9. Türk gıda devinin tamamı satıldı!
    10. Asker böyle duvar oldu! Emri o..
    11. Türk asıllı yönetmen PKK'lı..
    12. Su kayağı yaparken rubik küp çözdü
    13. 16 yaşındaki Alman terörist: Eve..
    14. Alanyaspor'a Brezilyalı stoper!
    15. Kütahya’da freni patlayan kamyon eve..
    16. Dikkat! TEM 1 ay boyunca trafiğe..
    17. İstanbul Eyüp'te 5 türbenin bakımı..
    18. TEM 1 ay boyunca trafiğe kapatıldı
    19. Devler Ligi'nde haftanın programı!
    20. Galatasaray'dan Arda hamlesi
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    ABD'yi korku sardı: Eğer Türkiye alırsa...
    ABD'yi korku sardı: Eğer Türkiye alırsa...
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı