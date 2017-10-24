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Alanyaspor son anlarda başardı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Edirnespor'u 2-0 yendi ve son 32 takım arasına kaldı.

24 Ekim 2017 Salı 21:54
Alanyaspor son anlarda başardı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Alanyaspor, evinde Edirnespor'u ağırladı. Bahçeşehir Okulları Alanya Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Alanyaspor, son 32 takım arasında kaldı.

Karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig'de oynayan rakibi karşısında çok zorlanan Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 86. dakikada Junior Fernandes ve 90+3. dakikada Vagner Love'dan geldi.

Bu skorun ardından Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura adını yazdırdı ve rakibini beklemeye başladı.

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Edirnespor: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Onur Karabaş, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Birol Parlak, Berkan Emir, Landel (Dk. 62 Emre Akbaba), Maniatis, Emre
Nefiz, Lungu, Mbilla (Dk. 42 Vagner Love), Yusuf Serdar Çoban (Dk. 62 Fernandes)

Edirnespor: İbrahim Aydinç, Murat Damra Kaya, Cihan Güneş, Emirhan Özkan, Kemal Emre Bozoğlu, Harun Akyel, Kone (Dk. 65 Mariko), Metin
Çalışkan, Sabur Eser (Dk. 88 Emre Gedik), Tolga Cengiz, Yunus Namdar (Dk. 86 Batuhan Bozkurt)

Goller: Dk. 85 Fernandes, Dk. 90+2 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Metin Çalışkan (Edirnespor), Dk. 76 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 21:54
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