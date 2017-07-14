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Alanyaspor Lacroix'yı istiyor

Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor'un, Saint-Etienne'de forma giyen defans oyuncusu Leo Lacroix'yı istediği öğrenildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:42
Alanyaspor Lacroix'yı istiyor

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Saint-Etienne'de forma giyen isviçreli defans oyuncusu Leo Lacroix'yı renklerine bağlamak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Safet Susic'in ısrarla istediği 25 yaşındaki Leo Lacroix'yı kulübü Saint-Etienne de satmaya hazır.

Geçtiğimiz sezon başında Sion'dan Fransız ekibine transfer olan Leo Lacroix'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:42
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