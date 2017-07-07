Alanyaspor Ayhan'ı transfer ediyor

Alanyaspor'un hedefinde geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Yalçın Ayhan var. Ajansspor'da yer alan haberde; tecrübeli oyuncu ile ön görüşme gerçekleştiren Alanyaspor yönetimi, bu görüşmelerden olumlu sonuç elde etti. Yalçın'ın ismi geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile de anılmış. Fakat transfer sonuçlanamamıştı.

35 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun önümüzdeki günlerde aksilik çıkmazsa, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.