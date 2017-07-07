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Alanyaspor Ayhan'ı transfer ediyor

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro oluşturmanın planlarını yapan Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:18
Alanyaspor Ayhan'ı transfer ediyor

Alanyaspor'un hedefinde geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Yalçın Ayhan var. Ajansspor'da yer alan haberde; tecrübeli oyuncu ile ön görüşme gerçekleştiren Alanyaspor yönetimi, bu görüşmelerden olumlu sonuç elde etti. Yalçın'ın ismi geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile de anılmış. Fakat transfer sonuçlanamamıştı.

35 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun önümüzdeki günlerde aksilik çıkmazsa, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Son 3 sezondur Başakşehir formasını terleten Yalçın Ayhan, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asist kaydetti.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:18
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