Alanya’daki orman yangını 24 saattir sürüyor

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında Sapaderesi Kanyonundan başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Dün gece kısmen kontrol altına alınan yangın sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Kargıcak bölgesine sıçradı. Alevlerin yükseldiği bölgede bazı villalar ile muz bahçeleri ve seralar yanmaya başladı. Yangına, turistlerin kaldığı villalar, okul ve evlere sıçramaması için 6 itfaiye aracı, 1 helikopter ve su tankeriyle müdahale ediliyor. Bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ve vatandaşlar kova ve hortumlarla ekiplere yardımcı oluyor.

Öte yandan Sapadere Kanyonundaki yangın havadan da görüntülendi.