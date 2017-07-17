Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alanya’da vatandaşlardan para isteyen sahte polis yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik sorgusu yapan ve vatandaşlardan para isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Alanya’da vatandaşlardan para isteyen sahte polis yakalandı

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 22.45 sıralarında Çarşı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin vatandaşlara kimlik sorgusu yaptıktan sonra para istediği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin yerini tespit ederek kısa süre takibe alan asayiş ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hakan K.’nın (28) ilçede iki ayrı otelden hırsızlık olayına ve Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Hakan K., Alanya Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Manavgat
  4. Alanya
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!