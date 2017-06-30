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Alanya'da orman yangını!"Kaçın talimatı yok, cansiperane mücadeleye devam ediyoruz!"

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahaleye başlandı.Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgedeki ekiplere 'Kaçın' talimatı gitti. Kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı, bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:03
Alanya'da orman yangını!"Kaçın talimatı yok, cansiperane mücadeleye devam ediyoruz!"

Alanya'nın Sapadere mevkii yakınlarında saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgedeki yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 32 arazöz ve 3 dozerle müdahaleye başlandı.

KARA EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Alanya Sapadere Kanyonu yakınlarında başlayıp sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Sapadere'nin zirve kısımlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın dağın eteklerine kadar yayıldı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise şiddetlenen yangından dolayı aşağı çekildi. Kara ekipleri yangının çevreye yayılmasını engellemek amacıyla müdahaleyi sürdürüyor.

YARALANAN 1 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

 Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev ve  Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz  zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.Zirvede ise bir arazözün yangın içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiği ve 1 işçinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arazözün yandığı bölgeye ise 4 ambulans sevk edildi. Yangına iş makineleri de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ederken, jandarma ekipleri bölgeye giden yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.

Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, "Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize 'bekleyin' talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi" dedi.

CAMİDEN ORMAN YANGINI VAAZI

Öte yandan, Antalya Müftüsü Osman Artan, sıcak hava ve rüzgarın yangın  riskini artırdığını belirterek, orman yangınları konusunda vaaz ve hutbelerde  cemaatin uyarılmasını istedi. Bunun üzerine, camilerde vatandaşların yangın konusunda bilinçli  olması amacıyla vaaz verilmesine ve hutbelerin okunmasına başlandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Alanya'daki yangınla ilgili yeniakit.com.tr'ye açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü 'kaçın' talimatının olmadığını belirtti. Açıklamada Antalya İli Alanya İlçesi Sapadere Köyü yakınlarında 30.06.2017 saat 10:00 itibariyle ihmal ve dikkatsizlik sebebiyle orman yangını çıktığını belirten Orman Genel Müdürlüğü, ilk müdahale 10:15 itibariyle yapıldığını ve 4 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz, 6 dozer, 30 teknik personel, 200 orman işçisi ile hemen harekete geliçdiğini ifade etti.

RÜZGARIN SIK SIK YÖN DEĞİŞTİRMESİ YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Meydana gelen orman yangını saat 12:30 itibari ile kısmen kontrol altına alındığı belirtilirken yangın, saat 13:30 civarında tekrar kuvvetli poyraz ile (45 km/saat) yön değiştirdiği ve atlama yaparak çevirme yapan ve soğutma çalışmalarında bulunan arazözlerden birisini yaktığı belirtildi.

Arazözün yangın sonucu zarar görürken ve şoför Durmuş KOÇ'un ise yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Orman Genel Müdürlüğü Koç'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Rüzgârın sık sık yön değiştirmesi ve şiddetli esmesi nedeni ile kontrol altına alınması güçleştiğini belirten Orman Genel Müdürlüğü, yangının Orman ekiplerince kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

KAÇIN TALİMATI YOK, MÜCADELEYE CANSİPERANE DEVAM!

Orman Genel Müdürlüğü son olarak medyaya da yansıyan 'kaçın' diye bir talimatın olmadığını belirterek "Haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, Genel Müdürlüğümüz yetkililerince böyle bir talimat verilmemiştir." ifadelerinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yaptığı açıklamada "Türk ormancısının fedakâr ve cansiperane mücadele ruhunun ve orman yangınlarıyla mücadelede, vatan toprağını koruma anlayışıyla hareket etmesinin büyük payı bulunmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede bugüne kadar verdiğimiz 113 yangın şehidimiz bunun en bariz örneğini oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:03
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  • Alp Alp 2 sa önce
    Allah CC muhafaza eylesin.
  • Önce Vatan Önce Vatan 3 sa önce
    PKK VE PYDLİ DOMUZLAR YAKMIŞTIR. GENLERİNDE KALLEŞLİK VAR .ŞEYTANINAN UŞAKLARIATEŞLE OYNUYOR
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi3 sa önce
    Rand meselesi
  • GürhanGürhan3 sa önce
    İki seçenek var bir ya PKK yapmıştır ya da Müteahhitler yapmıştır
  • kareokekareoke4 sa önce
    Mangal keyfiniz batsın
  • vatansevervatansever4 sa önce
    Hersey yuruyusle planli ..sabotaj ihtimali cok yuksek..kanyonda yanginin ne isi var?ulasim ve mudahalenin en zor oldugu yerde?orman polisleri gorevlendirilsin..24 saat esasina gore..dronelar,gozetleme kuleleri ne tedbir gerekiyorsa..cunku orman hayattir..
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