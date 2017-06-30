Alanya’da orman yangını, evler tahliye ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 30 hektara yayılan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 32 arazöz, 3 dozer ve orman işçileri müdahale ediyor.

Yangının büyümesi nedeniyle jandarma ekipleri yerleşim yerlerini tahliye etmeye başladı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise yangından dolayı geri çekildi. Zirvede ise bir arazöz yangının içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Orman işçilerinin de yaralandığı belirtilirken bölgeye ambulans sevk edildi. Yangına bölgeye sevk edilen iş makineleri de müdahale etmeye başlarken, yangını söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ediyor. Jandarma ekipleri ise Sapadere bölgesine giden yolları sivil geçişlere kapadı.

Bölgede yaşayan Ali Rıza Uyar, 2 saat önce yangın ihbarı geldiğini ve kaçın talimatı verdiğini söyledi. Uyar, "Yangın son derece büyüdü. Yapacak bir şey kalmadı. Yangının olduğu yerden aşağı tarafa kaçtık ve bekleyin diye talimat ettiler. Yaralılarında olduğu söyleniyor" dedi.