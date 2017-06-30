Alanya'da orman yangını çıktı, durdurulamayınca 'kaçın' talimatı geldi!

Alanya'nın Sapadere mevkii yakınlarında saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgedeki yangına 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 32 arazöz ve 3 dozerle müdahaleye başlandı.

KARA EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Alanya Sapadere Kanyonu yakınlarında başlayıp sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Sapadere'nin zirve kısımlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın dağın eteklerine kadar yayıldı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise şiddetlenen yangından dolayı aşağı çekildi. Kara ekipleri yangının çevreye yayılmasını engellemek amacıyla müdahaleyi sürdürüyor.

YARALANAN 1 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev ve Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.Zirvede ise bir arazözün yangın içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiği ve 1 işçinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arazözün yandığı bölgeye ise 4 ambulans sevk edildi. Yangına iş makineleri de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ederken, jandarma ekipleri bölgeye giden yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.

"KAÇIN TALİMATI GELDİ"

Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, "Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize 'bekleyin' talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi" dedi.

CAMİDEN ORMAN YANGINI VAAZI

Öte yandan, Antalya Müftüsü Osman Artan, sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, orman yangınları konusunda vaaz ve hutbelerde cemaatin uyarılmasını istedi. Bunun üzerine, camilerde vatandaşların yangın konusunda bilinçli olması amacıyla vaaz verilmesine ve hutbelerin okunmasına başlandı.



