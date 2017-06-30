Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 16:16
Alanya'da orman yangını

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait 32 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle 4 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev ve Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.

Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı, bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yangın ihbarının gelmesi üzerine hızlıca bölgeye ulaştıklarını söyledi. Uyar, "Yangın büyüyünce bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık." dedi.

Camilerde orman yangını vaazı

Öte yandan, Antalya Müftüsü Osman Artan, sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, orman yangınları konusunda vaaz ve hutbelerde cemaatin uyarılmasını istedi.

Bunun üzerine, camilerde vatandaşların yangın konusunda bilinçli olması amacıyla vaaz verilmesine ve hutbelerin okunmasına başlandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:16
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktar Türbesi restore edilecek
    1. Sancaktar Türbesi restore edilecek
    2. Kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu
    3. Alişan Cumurbaşkanı Erdoğan'a verdiği..
    4. Karabük’te termometreler 44 dereceyi..
    5. Tunceli valisi göreve başladı
    6. Çorlu’da pasajda korkutan yangın
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
    8. Ödünç aldığı motosikletle 10 metre..
    9. Muş’ta terör operasyonları
    10. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5..
    11. Sıcaktan bunalan yaylalara çıktı
    12. HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret
    13. Kocaeli'de korkunç kaza!
    14. Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı
    15. Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik..
    16. Seyir halindeki araç yandı
    17. Başkan Aktaş belediye personeli ile..
    18. Tokat’ta doğa kampı başladı
    19. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
    20. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...