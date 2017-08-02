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Alanya’da nargile operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yasa dışı tütün ve nargile ticareti yapan iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 16 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
Alanya’da nargile operasyonu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı resmi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçe merkezinde yasa dışı tütün ve nargile mamulü ticareti yapan iş yerlerine operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 25 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 16 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, aramalarda B.E. isimli şahısa ait ruhsatsız tabanca ile 160 adet mermi bulundu. Denetimlerde 25 iş yerinden 15’ine ruhsatsız faaliyette bulunmak ve TAPDK belgesi bulundurmamaktan idari para cezası uygulanırken iş yeri sahibi M.C., S.G. ve İ.D.’ye kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar sürecek

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yetkilileri, "Ülkemizin güvenliğine ve ekonomisine yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle tütün mamulleri kaçakçılığı ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
  1. Emniyet Müdürlüğü
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