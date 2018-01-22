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Alanya'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu

Antalya Alanya'da dün gece etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Payallar Mahallesi'nde denizde hortum oluşmasına neden oldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:56
Alanya'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu

Çiftçilerden gelen şikayet üzerine seraların bulunduğu alana giden Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticilerle birlikte seraları gezerek hasarı inceledi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de seralara gelerek hasar tespiti yaptı.

SİGORTASI YOK

Turgut Musluoğlu, denizden karaya ulaşan hortumun bazı seralarda maddi hasar oluşturduğunu söyledi. Hortumun zarar verdiği bazı seraların sigortasız olduğunu aktaran Musluoğlu, "Devlet destekli, yüzde 50 hibeli TARSİM dediğimiz tarım sigortaları var. Yarısını devlet karşılıyor, yarısını da üretici karşılıyor. Biz sigortalarımızı ve gereken eksiklerimizi tamamlayarak üretim yaparsak, bu afetlerde en azından bir güvencemiz olur. Hasar alan seralarımız hep eski seralar. Yenilenmiş olsaydı sigortalı olacaktı ve vatandaşımız zararını karşılayabilecekti. Bu seraların sigortası olmadığı için Alanya İlçe Hasar Tespit Komisyonu olarak biz bildiriyoruz. İlk olarak il afet komisyonuna, ardından Başbakanlık Afet Fonu'na gidiyor. Bu üreticimiz şu an mağdur ve sigortasız olduğu için ancak afet kolundan bir yardım talebi yapacağız. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de hasar gören bölgede tespit çalışmaları yapıyor" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 16:56
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