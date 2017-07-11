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Alanya’da Belçikalı 3 gaspçı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kişiyi gasp ve darp ettiği iddia edilen 3 Belçikalı gözaltına alındı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:54
Alanya’da Belçikalı 3 gaspçı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz sabahı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olaydaBora Elagöz (41) ve Hakan Türkyılmaz (43) kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından darp ve gasp edildi. Çantası gasp edilen ve ağır yaralanan Elagöz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınırken, arkadaşı Türkyılmaz ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp ve darp olayını gerçekleştirenlerin Belçika vatandaşı Philip Y. (21), Christope Y. (21) ve Mathias Nicholas Y. (19) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, şüphelileri konakladıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 Belçikalı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:54
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Cumhuriyet Mahallesi
  4. Çan
  5. Belçika
  6. Alanya
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