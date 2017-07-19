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Alanya’da 5 yıldızlı otelde enselendiler!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde kaçak çalışan yabancı uyruklu 4ü kadın 6 kişi yakalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:02
Alanya’da 5 yıldızlı otelde enselendiler!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, dün akşam saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin hamamına ve sauna bölümüne baskın düzenledi.

Baskında çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Endonezyalı Desak Putu J. (37), Sagung Putu Pitri A. (34), Ugandalı İmmaculate Teddy T. (35), Kırgızistanlı Gulzat T. (44) adlı kadınlar ile Azerbaycanlı Reşat A. (23) ve Kırgızistanlı Atai B. (26) gözaltına alındı.

İşyeri sahibi hakkında kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanırken, kaçak çalışan işçiler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:02
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